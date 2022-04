Iliad rappresenta ancora una volta una vera garanzia nel campo della telefonia mobile. Tutti i clienti che desiderano modificare la loro ricaricabile di riferimento in queste settimane potranno beneficiare della tariffa Giga 150.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

La promozione del gestore francese resta la principale nel campo delle ricaricabile con un pacchetto che include chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 150 Giga per navigare in internet con le velocità del 5G. Proprio il servizio 5G rappresenta una novità essenziale di questa promozione: la connessione internet di ultima generazione è disponibile senza spese aggiuntive e a costo zero.

Nel 2022, Iliad amplierà sempre di più la copertura del 5G sul territorio nazionale, con l’obiettivo di garantire una massima estensione con le sue reti.

Come prevedibile, però, gli investimenti di Iliad sul 5G porteranno anche ad una serie di conseguenze. Stando a quanto previsto anche da altri operatori come TIM e Vodafone, a breve anche il provider francese dovrebbe partire con un suo processo di dismissione legato alle linee 3G.

Ciò che differenzia attualmente la strategia di Iliad da quella di TIM e Vodafone sono le tempistiche. Il gestore francese, infatti, prevede una sospensione non immediata per le sue reti 3G, almeno nel breve termine. In base a quanto previsto, il 3G di Iliad continuerà ad essere presente almeno sino a quando l’operatore non avrà raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.