Una spesa così bassa era da tanto tempo che non la vedevamo da expert, grazie alla nuova campagna promozionale, infatti, tutti gli utenti sono davvero tranquilli nell’avere la possibilità di spendere poco o niente sui vari prodotti selezionati.

La disponibilità sul territorio è veramente ampia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere comodamente completati sia in negozio, che in un qualsiasi altro punto vendita dislocato sul territorio nazionale, oppure sul sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere a quanto effettivamente mostrato a schermo.

Expert: offerte e prezzi bassi per tutti

Un volantino Expert tanto bello era da tempo che non lo vedevamo, sopratutto perché amplia l’orizzonte degli sconti, non limitandoli più che altro alla telefonia mobile. Osservando da vicino la campagna, notiamo la presenza di sconti fino al 40% anche sull’acquisto di elettrodomestici (piccoli, grandi e da incasso), con un fortissimo focus sui televisori, più che azzeccato dato il periodo che stiamo attraversando.

La telefonia mobile, invece, è relegata alla fascia di prezzo immediatamente inferiore ai 299 euro, dove possiamo trovare Oppo A54s, Vivo Y72, Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi Note 11, Oppo A54s, Oppo A16s, Motorola Moto G30 o Vivo Y33s. Tutti gli sconti del volantino Expert, lo ricordiamo, sono disponibili in esclusiva sul sito ufficiale di Expert, con i dettagli più precisi.