Il Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (IPCC) afferma che l’energia eolica e solare sono essenziali per ottenere rapide riduzioni delle emissioni globali di gas serra.

Il ruolo centrale che le tecnologie dell’energia rinnovabile svolgeranno nel mantenere il riscaldamento globale entro limiti di sicurezza è stato dettagliato nell’ultimo rapporto del gruppo di lavoro dell’IPCC, pubblicato martedì, che ha lanciato un chiaro appello a riguardo.

Ha affermato che questi interventi sono necessari in tutti i settori dell’economia globale per arginare l’aumento dei livelli di gas serra e mantenere un limite di riscaldamento globale di 1,5 gradi.

Secondo l’IPCC, le tecnologie eoliche e solari possono offrire potenziali tagli alle emissioni di gas serra sostituendo i combustibili fossili nel sistema energetico globale, sminuendo il potenziale contributo di tecnologie più costose come la cattura e lo stoccaggio del carbonio.

L’IPCC ha affermato che le drastiche riduzioni dei costi delle tecnologie eoliche, solari e di accumulo delle batterie nell’ultimo decennio significavano che erano già commercialmente valide e sarebbero state la chiave per decarbonizzare la maggior parte dei sistemi energetici mondiali.

Un problema che non bisogna sottovalutare

Il professor Tommy Wiedmann, ha affermato che questi risultati hanno permesso al mondo di dimezzare le emissioni di gas serra entro la fine del decennio.

“Dal 2010, il costo per la tecnologia delle energie rinnovabili è diminuito drasticamente. L’energia solare è ora dell’87% in meno, l’eolico del 55% e le batterie dell’85% in meno rispetto a dieci anni fa. La capacità di energia rinnovabile installata ha superato le aspettative precedenti”, ha detto il professor Wiedmann in un briefing con i media.

“Il rapporto dell’IPCC afferma che le emissioni di gas serra possono essere dimezzate entro il 2030, che è ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi di Parigi“.

“Questo può essere fatto con l’energia solare ed eolica che sostituisce l’energia dei combustibili fossili. Con miglioramenti dell’efficienza energetica con riduzione della deforestazione, con stoccaggio di carbonio nel suolo e riduzioni delle emissioni di metano“.