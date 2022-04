CoopVoce: le Evolution battono Iliad e TIM, ecco 100GB a partire da 4 euro

Farsi notare deve essere una peculiarità dei grandi gestori di telefonia mobile, soprattutto se non si vuole finire nel dimenticatoio prima ancora di sbocciare. Questo infatti è l’obiettivo di tanti provider che ultimamente sono riusciti anche a raccogliere i frutti seminati già diversi anni fa.

Fortunatamente nell’idea degli utenti non esiste più quella del gestore blasonato, ma solo quella del risparmio e della quantità nei contenuti. La qualità infatti, tranne in alcuni casi ben precisi, è praticamente analoga. Più in particolare i gestori virtuali sarebbero riusciti a ritagliarsi grandi spazi, proprio come ha dimostrato CoopVoce. Il nostro provider dispone peraltro ancora delle sue migliori offerte sul sito ufficiale.

CoopVoce: l’elenco in basso trovate le tre offerte migliori che il gestore potesse offrire

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS