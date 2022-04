Il risparmio raggiunge livelli inimmaginabili da Coop e Ipercoop, la nuova campagna promozionale punta a far spendere poco ogni singolo utente in Italia, promettendo in cambio prodotti di alta qualità, al giusto prezzo finale di vendita.

L’accesso alle riduzioni di prezzo, è garantito in maniera indistinta in ogni negozio sul territorio, le differenze in termini regionali o di soci di appartenenza sono davvero nulle per tutti. Coloro che acquisteranno uno o più prodotti, potranno anche avere gratis la garanzia di 24 mesi, la variante no brand per la telefonia mobile, ed eventualmente pagare il tutto in comode rate fisse mensili.

Coop e Ipercoop: che offerte, ma sopratutto che prezzi bassi

Le migliori occasioni del volantino Coop e Ipercoop, sono più che altro legate ad un unico smartphone appartenente alla fascia medio-bassa, stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi Redmi Note 10, disponibile in questo periodo a soli 179 euro.

Il modello, che ricordiamo essere in commercio dal 2021, integra al proprio interno specifiche tecniche di ottimo livello, tra le quali troviamo display IPS LCD da 6,5 pollici, ma anche una batteria molto capiente (che di conseguenza garantisce una buona autonomia), passando per la solita connettività 5G, ed un processore dalle prestazioni più che interessanti.

Le scorte, come anticipato, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza dovreste trovare disponibilità anche in prossimità della data di scadenza della campagna. Se volete conoscere il tutto da vicino, consigliamo di aprire subito questo link diretto al sito.