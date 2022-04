I prezzi più bassi di sempre vi attendono in questi giorni nei vari negozi Carrefour, grazie alla corrente campagna promozionale, infatti, avrete l’opportunità di spendere molto meno su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino parte prima di tutto dal cercare di offrire ai consumatori la più ampia possibilità di scelta, anche in termini di localizzazione sul territorio; più semplicemente, in altre parole sta a significare che gli acquisti possono tranquillamente essere effettuati ovunque in Italia, senza costi aggiuntivi di sorta.

Premete questo link e correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, avrete gratis i codici sconto Amazon ad attendervi.

Carrefour: offerte così era da tanto tempo che non le vedevamo

Il volantino Carrefour è assolutamente interessante, sopratutto per gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone economico, in vendita ad un prezzo che addirittura non supera i 99 euro, ancora più interessante se pensate che è commercializzato in combinata con le cuffie wireless Poss.

Chiaramente le prestazioni e la scheda tecnica non sono di alto livello, l’acquisto è consigliato solamente agli utenti che non pretendono troppo dal proprio smartphone. Nonostante ciò, al suo interno troviamo un display IPS LCD da 6,5 pollici, con 2GB di RAM, 32GB di ROM (espandibili) ed un processore quad-core.

Le condizioni di vendita non cambiano in nessun modo, parliamo a tutti gli effetti di garanzia legale della durata di 24 mesi, ma anche della solita variante no brand, che prevede aggiornamenti molto più tempestivi, rispetto alle varianti con operatore. La campagna promozionale può essere visionata al completo sul sito ufficiale.