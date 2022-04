Gli utenti delle principali banche in Italia sono spesso sotto attacco da parte di alcuni malintenzionati della rete. Nel corso di queste ultime settimane sono aumentati in maniera esponenziale gli episodi di hackeraggio a danno dei correnti con piani di risparmio presso gli istituti di credito.

Banche, le truffe dei cybercriminali in rete

Gli hacker hanno messo in atto una serie di truffe oramai ben rodate nei confronti dei correntisti. Attraverso mail e SMS truffa, gli utenti vengono intercettati dai malintenzionati della rete con promesse di accredito di somme importanti sul proprio conto corrente o sulla propria carta di debito.

Ovviamente, queste promesse di accredito sono strategiche per i cybercriminali della rete che cercano di inviare i lettori a cliccare sugli SMS in allegato a queste comunicazioni via mail ed SMS.

Proprio il click a queste mail può comportare una serie di problemi per gli utenti. In caso di un click infatti i lettori potrebbero condividere in maniera automatica le loro informazioni riservate con i malintenzionati delle rete. Già in passato, questi episodi hanno portato ad una serie di furti d’identità e anche di profili fake sul web.

I cittadini con un conto presso le principali banche italiane devono anche prestare attenzione per i loro risparmi. In alcune circostanze, i malintenzionati della rete potrebbero anche impossessarsi delle credenziali per l’home banking. Con la condivisione di questi dati per l’operabilità online, il rischio di perdere tutti i soldi sul conto delle principali banche e sulle carte di debito sarebbe molto più che elevato.