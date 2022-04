Android Auto e i continui bug che annoiano i guidatori

L'assistente virtuale di Google affiancato ad Android Auto pare che stia dando parecchi grattacapi ad una quantità ingente di automobilisti in tutto il mondo. Quasi nulle le segnalazioni in Italia sull'ultimo bug, ma Android Auto riferisce che il problema si sta estendendo praticamente ovunque

Milioni di auto nel mondo hanno a disposizione il sistema di infotainment di Google: Android Auto. Il suddetto ha il supporto di Google Assistant che riesce a fornire ai guidatori la possibilità di poter effettuare velocemente chiamate, inviare mail ed SMS, ascoltare musica e avere accesso a tante altre tipologie di informazioni utili solamente con l’utilizzo della propria voce.

Tuttavia, nelle ultime ore stanno trapelando dei giudizi sempre più negativi sul servizio, essendo che purtroppo spesso è costellato di bug alquanto seccanti. L’ultimo riguarda proprio il suo assistente digitale, il quale spesso e volentieri legge le notifiche con lingue diverse rispetto a quelle che sono state precedentemente impostate dall’utente.

Android Auto: l’ultimo bug sta rendendo l’esperienza agli utenti un vero e proprio incubo

Android Auto gode di un’ottima community ufficiale e basandoci di una delle tante pubblicazioni fatte nelle ultime ore, sembra che diversi a diversi utenti brasiliani siano state lette le notifiche da parte di Assistant in portoghese del Portogallo piuttosto che in brasiliano. Altra situazione simile è successa in Canada, dove ad un utente sono state lette le notifiche in francese della Francia piuttosto che del suo Paese. Attualmente in Italia non si è lamentata questa problematica, ma comunque Android Auto parla di una diffusione parecchio ampia del problema.

Non ci sono in questo momento delle vere e proprie soluzioni ufficiali a cui possiamo fare riferimento per risolvere il problema, ma sicuramente possiamo evitare di utilizzare Google Assistant per leggere notifiche o altro. La correzione potrebbe avvenire in qualsiasi momento, quindi è importante in questi casi pazientare e aspettare che il team del sistema di infotainment faccia il suo lavoro.