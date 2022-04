Oggi parliamo di VPN non solo per Android ma anche per iOS. Psiphon è una VPN che consente la navigazione quando i dati internet sono conclusi. Tramite la suddetta possiamo andare a settare alcuni parametri che ci consentiranno di continuare a navigare anche senza Giga disponibili sul nostro piano. Nonostante ciò, dobbiamo avere per forza un credito residuo di 0,01 euro. Se sarà di 0,00 euro, non si potrà ugualmente accedere ad internet. Cominciamo con la guida per attivare Psiphon.

Psiphon: la VPN che ti farà rimanere sempre su internet gratuitamente

La guida funzione per tutti gli operatori principali, anche se in questo tutorial andremo ad agire come se avessimo come gestore TIM.

Controllare che abbiate selezionato come APN, “TIM WAP” (dalle impostazioni della connessione dati / rete cellulare); Aprite Psiphon Pro (download qui) e seguite questi passaggi:

– iOS: Apri l’app e clicca impostazioni (in alto a destra) poi custom http headers e attiva “use custom headers”. Qui inserisci i dati del passaggio 3.

– Android: Apri l’app poi opzioni, more Options e attiva “connect trough an HTTP Proxy”, clicca su Custom HTTP Headers e attiva “add custom HTTP Headers”. Qui inserisci i dati del passaggio 3. Inserite questi dati nei campi HEADER 1,2,3 e 4.

Se avete un altro operatore sostituite Tim col nome del vostro.

GET

http://tim.it HTTP/1.1[crlf]

Host

tim.it[crlf]

Connection

Keep-Alive[crlf]

User-Agent

[ua][crlf] Ora tornate indietro e attivate la connessione dati e avrete la possibilità di navigare gratis e senza limiti.

Ricordiamo che con la versione GRATIS del prodotto è possibile navigare ad una velocità di 2mb al secondo, quindi sarebbe ottimo passare alla versione Pro per non andare a perdere molta velocità di connessione.