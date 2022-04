Ad alcuni soldati britannici è stato vietato l’uso di WhatsApp per scopi professionali per paura che la Russia stia tentando di hackerare l’app per ottenere informazioni sensibili.

Tutto il personale di servizio, dai vertici ai gradi inferiori, deve aderire alla sentenza, che ha effetto immediato, o rischia un’azione disciplinare. Un documento del Ministero della Difesa (MoD) ha confermato il divieto, affermando che c’erano “esistevano evidenti problemi di sicurezza” sull’utilizzo di WhatsApp.

La sentenza arriva dopo che i rapporti affermavano che la Russia stava utilizzando i dati dei telefoni cellulari del Regno Unito per individuare obiettivi di attacco aereo in Ucraina.

Domenica scorsa, un attacco missilistico ad un campo di addestramento per combattenti stranieri ha ucciso 35 persone e ferito altre 134, e sarebbe stato lanciato dopo l’arrivo di numeri britannici all’interno della rete telefonica ucraina che copriva la base.

Sia gli ufficiali dell’intelligence britannica che quelli statunitensi hanno intercettato le chiamate WhatsApp e individuato i mittenti dei messaggi per motivi di sicurezza nazionale, hanno affermato fonti dal reparto sicurezza.

Si ritiene molto probabile che la Russia abbia le stesse capacità.

Il documento del Ministero della Difesa, visto dal Daily Mail, dice: “Direzione: a causa di notevoli problemi di sicurezza, tutto il personale dell’esercito da campo deve cessare immediatamente l’uso di WhatsApp per le comunicazioni di lavoro. WhatsApp dovrebbe essere utilizzato solo come metodo di ultima istanza definito come: un mezzo di comunicazione che dovrebbe essere utilizzato solo in circostanze in cui il mancato rispetto di questa precauzione provocherebbe la morte, lesioni gravi o la compromissione delle operazioni”.

Come si è giustificata la società

Il documento del Ministero della Difesa afferma: “Alternativa: Signal può essere utilizzato solo per la messaggistica di lavoro e le chiamate vocali fino a nuova valutazione di sicurezza. Può anche essere utilizzato come applicazione desktop e offre funzionalità simili a WhatsApp”.

Un portavoce del Ministero della Difesa ha dichiarato a The Sun Online: “Non stiamo chiedendo al personale di eliminare WhatsApp dai loro telefoni di lavoro e il consiglio non è legato all’invasione russa dell’Ucraina.

Le app di messaggistica alternative possono essere più appropriate per le comunicazioni di lavoro a causa di diversi tipi di impostazioni di sicurezza“.

WhatsApp, di proprietà della società madre di Facebook Meta, è una delle app di messaggistica più popolari al mondo con circa due miliardi di utenti.

Il direttore delle comunicazioni Alison Bonny ha dichiarato: “WhatsApp protegge i tuoi messaggi e chiamate personali grazie alla crittografia end-to-end. Quindi non possono essere intercettati da nessun governo”.