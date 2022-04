Unieuro ha in serbo un weekend di grandissimi sconti per tutti gli utenti, arriva infatti la campagna promozionale che promette un risparmio assolutamente degno di nota su ogni singolo acquisto effettuato.

Il volantino che troverete raccontato nell’articolo, non presenta alcuna differenza rispetto a quanto visto in passato nelle scorse settimane, almeno in termini di disponibilità sul territorio nazionale, e sul sito ufficiale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno anche essere effettuati dal divano di casa propria, ricevendo in cambio la merce a domicilio, senza costi aggiuntivi di sorta (solo per una spesa superiore ai 49 euro).

Unieuro: offerte e prezzi da non credere per tutti

I prezzi sono davvero bassissimi da Unieuro, grazie ad una campagna promozionale infarcita di riduzioni, applicate sulle più svariate categorie merceologiche. Gli utenti possono acquistare ottimi prodotti scontati, a partire ad esempio dalla fascia alta della telefonia, dove trovano posto Xiaomi 12, Xiaomi 12X e 11T Pro, rispettivamente a 899, 699 e 579 euro, come anche i più recenti Samsung Galaxy S22.

Le occasioni più interessanti, tuttavia, paiono essere legate alla fascia immediatamente inferiore, ovvero al di sotto dei 400 euro complessivi. Qui sarà possibile pensare di acquistare uno a scelta tra Oppo A54s, Realme GT Neo 2, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Find X5 Lite o anche Oppo A94. I modelli sono tutti commercializzati alle normali condizioni di vendita, raccontate in precedenza, quindi con aggiornamenti rilasciati dal produttore (no brand) e garanzia di 24 mesi. Se volete scoprire più da vicino il volantino, dovete collegarvi qui.