Sky si prepara a settimane particolarmente ricche di eventi in esclusiva. Anche in assenza della Serie A in esclusiva, la piattaforma satellitare assicura ai suoi utenti la visione degli scontri decisivi di Champions League, i Gran Premi di Formula 1 ed anche i principali tornei di tennis, oltre ai playoff NBA.

Sky, i costi sono da ribasso e c’è anche questo servizio gratis

Nel corso di queste settimane sono arrivate interessanti novità anche sotto il punto di vista commerciale per Sky che ha lanciato i suoi listini Smart. Per la prima volta dopo anni, la tv satellitare ha deciso di virare sul low cost.

Il pacchetto più interessante per i clienti di Sky, quello relativo allo Sport, prevede ora un costo pari a 16,90 euro. Gli utenti che decidono di attivare il ticket per il Cinema pagheranno invece solo 10,90 euro. Per il pacchetto base, il prezzo previsto è di soli 14,90 euro al mese, mentre ancora più basso il costo per il calcio (soli 5 euro al mese).

Gli utenti che attivano un pacchetto con Sky così come i già clienti che decidono di passare ai listini smart potranno ricevere anche il servizio Sky Go Plus sarà a costo zero. La pay tv eliminato in via definitiva il prezzo previsto di 5 euro.

Le nuove condizioni di Sky Go Plus non vanno inoltre ad intaccare quelli che sono i servizi streaming. Gli utenti potranno sempre utilizzare sino a 4 dispositivi mobili diversi e utilizzare anche la modalità offline. In base ai ticket scelti ci sarà anche la visione in contemporanea su due device.