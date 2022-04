RedMagic 7 pro è ufficialmente confermato, la variante di fascia alta della settima serie di smartphone di punta, arriverà sui mercati internazionali tra soli due giorni.

RedMagic 7 pro: Una bestia da gaming

Red Magic sarà dotato della tecnologia UDC (under-display camera) di prima generazione. Questo, secondo l’OEM, rende il 7 Pro una “bestia da giocò”.

Red Magic 7, il predecessore, smartphone da gioco di fascia alta, è già stato rilasciato al di fuori della Cina. Tuttavia, molti dei suoi fan potrebbero aver atteso intenti ad acquistare la variante Pro. Ora, il marchio ha annunciato di essere in procinto di lanciare la variante Pro e dovrebbe arrivare il 13 aprile.

Gli ultimi teaser svelano che condividerà lo stesso schermo del 7 con fotocamera sotto il display ( UDC ). Una scelta che garantirà uno schermo libero per usufruire dei titoli di gioco gaming sul bellissimo display da 6,8 pollici del 7 Pro.

Sebbene il modello 7 standard abbia comportato un compromesso su alcune specifiche tecniche, Red Magic si è fatta un nome nel mondo Android in particolare riguardo le frequenze di aggiornamento del display più alte del settore. Tuttavia, il nuovo pannello UDC del 7 Pro consente una frequenza aggiornamento di soli 120 Hz ed una di campionamento del tocco a 960 Hz, il tutto con una risoluzione FHD+.

Il 7 Pro arriverà in diverse configurazioni con la variante top che può raggiungere fino a 18 GB di RAM e ben 1 TB di memoria interna; tuttavia si tratta di varianti per il mercato cinese e non si sa ancora se queste SKU arriveranno su mercati global o meno.

Red Magic probabilmente sarà svelato al mondo nel prossimo evento di lancio del 13 aprile 2022 .