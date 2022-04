Nostradamus: la fine del mondo, non continuate a leggere se siete soggetti ansiosi

Come dire, ciò che è accaduto dal 2019 ai giorni d’oggi non è stato proprio un toccasana, soprattutto per i soggetti ansiosi. Ciò che più preoccupa però è che tutte le previsioni effettuate dal profeta Nostradamus avevano una base di verità che si sta avverando ora attraverso pandemia, disastri ambientale, asteroidi in caduto, inquinamento e guerre. Eppure nessuno ha ancora parlato del disastroso futuro che ci aspetta. Siete proprio sicuri di volerlo sapere?

Nostradamus: la guerra, le inflazioni, la rivolta della tecnologia, gli asteroidi

Il nostro futuro previsto da Nostradamus, nel manuale Profezie, volume del 1555 composto da 947 quartine, non è affatto roseo. Il profeta astrologo parla di: