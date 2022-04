Un numero interessante di smartphone è in fortissima promozione da MediaWorld, in questo modo gli utenti hanno sicuramente la certezza di poter accedere ai migliori prezzi, senza nemmeno muoversi dal divano di casa propria.

La campagna promozionale gode di una disponibilità ampiamente invidiabile, ciò sta a significare che i prezzi sono attivi sia in ogni singolo negozio, come sul sito ufficiale. L’unico aspetto da tenere bene a mente, almeno in questo secondo caso, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, saranno da aggiungere a quanto mostrato a schermo (tranne che in rari casi).

MediaWorld: questi nuovi sconti sono assolutamente da pazzi

Il risparmio è veramente assurdo da mediaworld, con la corrente campagna promozionale, l’azienda ha indubbiamente cercato di soddisfare il più possibile le richieste dei consumatori, con prezzi alla portata di tutti.

Partendo come al solito dalla fascia alta, prima di tutto incrociamo un bellissimo Apple iPhone 13, in vendita nella sua variante da 256GB di memoria interna, al prezzo finale di 942 euro.

Coloro che invece vorranno acquistare un prodotto con sistema operativo Android, potranno avvicinarsi a soluzioni del calibro di Galaxy A52 o A52s, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Realme GT Master Edition, Galaxy A32 o anche Galaxy A52s. Se volete scoprire da vicino quali sono i prezzi più bassi in assoluto attivati da MediaWorld, non dovete fare altro che collegarvi qui.