Iliad prosegue la sua campagna promozione nel campo della telefonia mobile anche in questo mese di aprile. Il gestore francese, dopo aver proposto a tutti gli abbonati le prime tariffe inerenti il settore della Fibra ottica, rilancia la sua azione anche per le ricaricabili.

I clienti che decidono di attivare una promozione Iliad potranno beneficiare della tariffa Giga 150. Il pacchetto previsto per il pubblico prevede in questo caso chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 150 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto è pari a soli 9,99 euro al mese.

Iliad, le migliori offerte dopo la Fibra ottica

La Giga 150 rappresenta una delle migliori ricaricabili nel campo della telefonia mobile, ma certamente non è l’unica tariffa di Iliad. Gli utenti del gestore francese infatti potranno anche attivare le offerte Giga 80 e la Giga 40.

La Giga 80 ha oramai sostituito in pianta stabile la Giga 50 nei listini di Iliad. Il pacchetto di questa ricaricabile prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 80 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è di 7,99 euro. A disposizione dei clienti anche una quota extra di 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Oltre alla Giga 80, la seconda importante promozione di Iliad è la Giga 40. I clienti in questa circostanza si troveranno a pagare 6,99 euro ogni mese. Il ticket previsto dagli abbonati prevede consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 40 Giga per navigare in internet.