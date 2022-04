Tantissimi sconti speciali vi attendono in questi giorni da euronics, la nuova campagna promozionale convince sin da subito i consumatori a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti, mettendo sul piatto un risparmio quasi inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Il volantino attualmente attivo, presenta come al solito piccole differenze in relazione al socio di appartenenza, il consiglio è quindi di valutare attentamente il negozio di acquisto, proprio sulla base dell’eventuale disponibilità degli sconti. Al netto di questa limitazione, i prezzi sono attivi su prodotti con garanzia di 24 mesi, ed anche no brand.

Euronics: offerte e prezzi alla portata di tutti

Gli sconti che Euronics ha effettivamente deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono davvero incredibili, sebbene comunque l’intenzione sia di fermarsi entro un certo range di spesa, quello dei 500 euro, rappresentando a tutti gli effetti il segmento ed il settore più agguerrito del momento.

I due modelli effettivamente coinvolti nella campagna, che hanno maggiormente attirato la nostra attenzione, sono Oppo Reno6 e Honor 50, una coppia assolutamente imbattibile, con all’interno specifiche tecniche di altissimo livello, quasi alla pari dei più quotati top di gamma.

Alle loro spalle si estendono tantissimi altri prodotti in promozione, tutti decisamente più economici, ma ugualmente performanti, tra cui spiccano Xiaomi Redmi Note 11, Motorola Edge 30 Lite, Realme 9 Pro e Redmi Note 11 Pro. La campagna promozionale riserva anche altri sconti agli utenti, se volete approfondire la conoscenza della stessa, collegatevi subito a questo link.