Spendere poco con Esselunga è davvero facilissimo, tutti gli utenti sono assolutamente liberi di accedere ai migliori prezzi sul territorio, riuscendo nel contempo a mettere mano al portafoglio, acquistando però prodotti dalla qualità decisamente elevata.

Il volantino, come anticipato, risulta essere disponibile in ogni negozio sparso per il territorio, senza differenze particolari, in questo modo gli utenti possono recarsi presso il punto più vicino alla propria residenza, spendendo veramente pochissimo. Coloro che acquisteranno, potranno anche fruire della garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nelle medesime aree, ed anche la variante no brand, nel caso in cui si scegliesse la telefonia mobile.

Esselunga: che occasioni speciali con questi prezzi bassi

Esselunga per una volta amplia di molto le possibilità di acquisto degli utenti, mettendo a disposizione di tutti uno Speciale Multimediale assolutamente da capogiro. Al suo interno si trovano smartphone per tutti i gusti, a partire ad esempio dalla fascia altissima del segmento in questione. Il modello più costoso è chiaramente l’Apple iPhone 13, in vendita a soli 868 euro (da 128GB), e disponibile sul mercato da pochissimi mesi. La controparte Android, è invece rappresentata dall’altrettanto recente Samsung Galaxy S21 FE, il cui prezzo al giorno d’oggi si aggira attorno ai 598 euro.

Coloro che invece vorranno mettere le mani su prodotti decisamente meno costosi, potranno optare per un modello tra Xiaomi Redmi Note 10 5G, Redmi 9AT, Galaxy A52s o Oppo A16s, spendendo al massimo 328 euro. Questo e molto altro ancora è raccolto nel volantino, che potete sfogliare nel dettaglio qui.