Gli sconti che Coop e Ipercoop hanno recentemente deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono indiscutibilmente tra i migliori che abbiamo mai visto, anche in termini di accessibilità dei prodotti di elettronica di alto livello, alla stessa stregua dei beni di prima necessità.

Il risparmio è garantito assolutamente per ogni singolo utente in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere effettuati tranquillamente in ogni negozio, senza vincoli regionali o di soci di appartenenza. Coloro che vorranno risparmiare, inoltre, non dovranno nemmeno temere scorte limitate, proprio perché si immagina che un quantitativo più che sufficiente in grado di soddisfare tutte le richieste.

Coop e Ipercoop: che offerte vi aspettano in negozio

Il risparmio è assolutamente di casa da Coop e Ipercoop, in questi giorni tutti gli utenti sono felici di avere l’occasione di poter acquistare uno smartphone di fascia medio-bassa, ad un prezzo ancora inferiore rispetto alle dirette concorrenti.

Il modello di cui vi stiamo parlando è lo Xiaomi Redmi Note 10, viene commercializzato a soli 179 euro, ed allo stesso tempo presenta specifiche tecniche generalmente di ottimo livello.

Osservando la scheda tecnica, notiamo la presenza di un processore octa-core, di un display IPS LCD molto ampio, ben 6,5 pollici, passando per una batteria decisamente capiente, atta a renderlo a tutti gli effetti un battery phone, senza dimenticarsi della connettività 5G. Tutto è disponibile all’acquisto, come anticipato, a soli 179 euro. I dettagli sono invece raccolti qui.