La corrente campagna promozionale di Comet racchiude al proprio interno un carnet di offerte assolutamente invidiabile, con alcune piccole chicche da non lasciarsi sfuggire, nell’ottica di cercare di avere sempre il massimo con il minimo sforzo.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere in Italia, ovvero gli acquisti a prezzi scontati sono da considerarsi validi sia in negozio che online, senza differenze particolari. Anzi, coloro che acquisteranno dal divano di casa, avranno la possibilità di avere gratis la spedizione presso il domicilio, nell’eventualità in cui dovessero effettivamente spendere più di 49 euro.

Comet: occasioni ed offerte attive ad Aprile

Comet riserva incredibili sorprese a tutti gli utenti in Italia, data la presenza di una campagna promozionale di altissimo livello, e sopratutto di prezzi sempre più bassi e convenienti. Osservando da vicino il tutto, notiamo la presenza nella maggior parte dei casi di smartphone in vendita a meno di 500 euro, segnale che l’azienda ha voluto puntare alla pancia dei consumatori, senza strafare.

I modelli acquistabili entro il range appena indicato, sono davvero moltissimi, e spaziano dai più recenti Vivo V23, Oppo Find X5 Lite, Vivo Y21 e y21s, ma anche Vivo Y72 e Vivo V21, per poi dirigersi direttamente verso il mondo Samsung, Huawei e similari.

Chiaramente non possiamo riassumere una campagna tanto ampia e ricca in un unico articolo, per questo motivo raccomandiamo la visione delle pagine a questo indirizzo.