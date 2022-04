Il nuovo volantino Carrefour è il giusto concentrato di sconti e di prezzi bassissimi, tra cui gli utenti hanno la possibilità di scegliere, nell’idea di riuscire a spendere poco, ma allo stesso tempo di godere di una qualità superiore alla media.

La campagna promozionale, almeno in termini di disponibilità sul territorio, non delude assolutamente le aspettative, riuscendo ad essere attiva sull’intera penisola, senza differenze o vincoli particolari. I prezzi sono da considerarsi inclusivi di garanzia di 24 mesi, ed anche della solita variante no brand, che prevede quindi aggiornamenti più tempestivi rilasciati dal produttore stesso.

Per avere gratis i migliori codici sconto Amazon, scoprendo anche quali sono i prezzi più bassi in assoluto, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: offerte e prezzi da non perdere di vista

All’interno del volantino Carrefour ha lentamente preso piede uno sconto interessante, applicato su un modello di smartphone già di base molto economico. Stiamo parlando dell’ottimo Motorola Moto E20, in questo periodo commercializzato a soli 99 euro, in combinata con le cuffie Poss (senza fili).

La scheda tecnica del dispositivo citato, non è chiaramente da top di gamma, ed è consigliata ad un pubblico che non pretende troppo dal proprio smartphone. In particolare notiamo la presenza di 2GB di RAM, 32GB di memoria interna (completamente espandibili), un processore quad-core, ed un display IPS LCD con dimensioni di 6,5 pollici di diagonale. La batteria, per ultimo, è un componente che garantisce una discreta autonomia generale. Nel caso in cui vogliate conoscere da vicino il dispositivo, prima di decidere se recarvi in negozio per l’acquisto, dovete collegarvi al sito.