Banche: fate attenzione a questa truffa se non volete rimanere con il conto svuotato

Mentre alcune banche sono in procinto di dire addio alla Russia dichiarandone l’uscita, c’è anche chi ne sta approfittando per derubare le vittime più ingenue tramite una truffa piuttosto astuta. Perché la definiamo in tal modo? La frode in questione è in grado di sottrarre i soldi alla preda attraverso un semplice click. Scopriamo insieme come è articolata.

Banche: ecco il contenuto del messaggio

Per fortuna però ci sono dei trucchi per scovare la truffa che viaggia per messaggio. Innanzitutto ricordate sempre che istituto bancari come BPM e Intesa non mandano MAI comunicazioni con richiesta dei dati sensibili tramite internet. Dopodiché fate attenzione a tanti aspetti come può essere quello del mittente o soprattutto della pagina web: Per sapere se un sito è affidabile, bisogna guardare l’indirizzo della pagina. Questo deve iniziare sempre con https:// e non con http:// (la s in pratica dà garanzia di sicurezza di un sito).

Il messaggio

“Gentile cliente,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto. Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora. Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione. Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

Accedi all’area servizi. Dopo aver confermato il numero di telefono associato al tuo conto e il Codice Adesione del conto, tutte le funzioni del tuo conto e della tua carta verranno ripristinate. Grazie per aver scelto i nostri servizi!

I migliori saluti, Assistenza Clienti”.