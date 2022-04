Android e le offerte del Play Store ad aprile: 28 app e giochi a pagamento ora gratis

Come tutti gli altri mesi, anche questa volta sembrerebbe essere arrivato il momento migliore per tutti gli utenti Android dal punto di vista dei contenuti offerti dal sistema operativo. Stiamo parlando di applicazioni e giochi presenti all’interno del Play Store di Google, i quali solo per oggi in alcuni casi diventeranno totalmente gratis.

L’opportunità risulta davvero interessante visto che i titoli sono tanti, proprio come il mese scorso. Nel frattempo, se volete le migliori offerte anche da parte del mondo Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per oggi questi titoli a pagamento del Play Store diventeranno gratuiti per tutti gli utenti