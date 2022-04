Whatsapp: finalmente possiamo dire addio all’avviso di messaggio cancellato! Ecco come

Chi di noi non ha maledetto almeno una volta quella dannata scritta comparsa dopo aver cancellato un messaggio proibito! Finalmente, questa è la notizia che eviterà di sicuro molte figuracce. Sei pronto a scoprire come eliminare definitivamente ogni traccia dell’sms rimosso su Whatsapp?

Whatsapp: addio alla scritto “Questo messaggio è stato eliminato”, cambia tutto

Whatsapp a volte sa regalare delle perle indiscutibili. Anni fa gli ideatori decisero di aiutarci eliminando i messaggi inviati per errore. Tutto perfetto, se non fosse stato per quel maledetto avviso rimasto impermutabile che portava l’interlocutore a chiederti: “Perché hai cancellato il messaggio? Cosa c’era scritto?”, seguito da un: “No niente, ho sbagliato chat, non era per te.”, e via dicendo.

Ebbene, la soluzione c’è e si vede. Qual è? Ti aiutiamo noi.

Per prima cosa entra su WhatsApp; Apri la chat che ti interessa; Cerca il messaggio da eliminare e tienilo premuto; Clicca su “Elimina”, poi sull’icona del “Cestino” che compare sulla sinistra; Se il messaggio è stato inviato meno di 7 minuti fa, puoi scegliere se eliminarlo solo per te oppure per tutti; Qualora scegliessi l’opzione “Elimina per tutti”, rimarrà comunque l’avviso nella chat.

Questo lo sapevate già. La verità è che non esiste una vera e propria tecnica che ti permetta di far sparire per sempre l’avviso del messaggio cancellato sul dispositivo dell’altro, ma potrei cancellarlo sulla tua chat. Come?