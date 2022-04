Vodafone cerca uno spazio di primo rilievo nel campo della telefonia mobile anche in questa stagione primaverile. Il gestore inglese non vuole perdere campo rispetto a Iliad e rispetto agli altri operatori low cost. Nel corso di queste settimane, i clienti avranno accesso ad una serie di interessati occasioni legate alla portabilità della rete da altro gestore.

Vodafone, la tariffa low cost con 100 Giga per il mese di aprile

L’occasione più importante prevista per i clienti di Vodafone è senza ombra di dubbio la tariffa Special 100 Giga. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Per il costo di rinnovo gli utenti si troveranno a pagare una tariffa pari a 8,99 euro ogni trenta giorni. Tutti gli abbonati dovranno altresì impegnarsi al pagamento di un costo di attivazione una tantum per il rilascio della SIM pari a 10 euro.

I clienti che optano per questa tariffa di Vodafone avranno accesso anche ad una garanzia ulteriore. Il gestore ha deciso di proporre un costo inalterato almeno nei primi sei mesi dalla sottoscrizione della SIM. Ciò significa che il provider non prevede alcun genere di spesa aggiuntiva durante il semestre successivo all’attivazione della rete.

Come per altre ricaricabili, per attivare la Special 100 Giga gli utenti dovranno recarsi presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone sul suolo nazionale. Ad oggi, solo per gli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.