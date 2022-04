Il colosso Vivo ha recentemente annunciato la disponibilità del proprio smartphone appena uscito, stiamo parlando di Vivo Y55, ora disponibile anche per il mercato italiano.

Il dispositivo inoltre, è acquistabile anche in abbonamento con uno dei principali operatori italiani, stiamo parlando di WindTre. Scopriamo insieme tutti i dettagli sui costi.

Vivo Y55 disponibile anche in abbonamento con WindTre

Partiamo subito con la scheda tecnica nel caso ve la foste persa, Vivo Y55 monta un display da 6,58″ FHD+ con tecnologia In-Cell, un processore Mediatek Dimensity 700 con 4 GB di memoria RAM e 128 GB di archiviazione interna. La fotocamera posteriore ospita tre sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale con tecnologia Eye Autofocus, 2 megapixel il sensore Bokeh ed infine 2 megapixel il Macro.

La parte anteriore ospita invece un sensore da 8 megapixel. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 18 Watt ed il sistema operativo pre installato è Android 12 con Funtouch OS 12. Il nuovo Vivo Y55 5G presenta interessanti funzionalità lato software, come iManager, l’assistente personale che una volta configurato aiuta l’utente a mantenere lo smartphone in buone condizioni.

Mentre, per gli amanti del gaming, la funzione Multi-Turbo 5.0 consente di accelerare le prestazioni gioco. Sempre per chi utilizza lo smartphone anche per giocare, la modalità Ultra Game Mode è stata visivamente aggiornata per un’esperienza di gioco sensoriale più completa. Lo smartphone è disponibile nei WindTre Store, in promozione fino all’8 maggio, incluso con l’offerta DI PIU’ LITE che prevede 50 Giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS a 12,99 euro al mese. In alternativa, si può acquistare Y55 5G anche in un’unica soluzione a 279,90 euro.