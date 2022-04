L’operatore virtuale Very Mobile ha lanciato solo ieri, venerdì 8 aprile 2022, delle nuove offerte molto interessanti, più precisamente stiamo parlando della promo Giga X2.

La Giga X2 questa volta consentirà a tutti i nuovi e già clienti di raddoppiare il proprio traffico dati, per un mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile ha rilanciato la Giga X2

La promozione sarà la stessa promossa anche in occasione del Black Friday lo scorso novembre 2021, anche se in quel caso i Giga venivano raddoppiati per due mesi e non uno. La nuova promo Giga X2, che in questo caso offrirà il doppio dei Giga per un mese, sarà attivabile nei negozi e online, sia dai nuovi che dai già clienti Very, fino al 9 Maggio 2022, salvo eventuali cambiamenti.

Per quanto riguarda i nuovi clienti Very Mobile, la promo Giga X2 sarà applicata in automatico a tutte le offerte Very Mobile attivate entro il 9 Maggio 2022. In questo modo, tutti i nuovi clienti avranno in automatico il doppio dei Giga per il primo mese dall’attivazione. Dal secondo mese in poi, l’opzione tariffaria scelta tornerà automaticamente a offrire il traffico dati standard incluso.

Analogamente alle precedenti, questa versione sarà valida anche per tutti i già clienti Very che potranno attivare, fino al 9 maggio 2022, il raddoppio dei Giga in modo totalmente gratuito. Per farlo basta recarsi sull’applicazione ufficiale di Very e cliccare “offerta” e poi “gestisci offerta”.