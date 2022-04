Una delle funzionalità più attese dagli iscritti a Twitter sta per essere introdotta ufficialmente. La piattaforma ha già annunciato di essere a lavoro sulla novità da diverso tempo e di voler procedere con il suo rilascio in tempi brevi. Prossimamente gli iscritti potranno infatti sfruttare una nuova voce grazie alla quale sarà possibile modificare i post condivisi.

A tale novità sarà accostata un’ulteriore funzione che mira a tutelare gli utenti. Al momento non vi sono notizie certe riguardo i tempi di attesa ma presto Twitter potrebbe offrire la possibilità di utilizzare un’opzione che permetterà di sfuggire alle conversazioni indesiderate.

Twitter: arriva la funzione più attesa di sempre!

Twitter potrebbe presto ricevere degli aggiornamenti molto interessanti. Il primo è stato già annunciato dalla piattaforma che, in seguito alla pubblicazione di un sondaggio, afferma di essere a lavoro sull’opzione che consentirà di modificare i tweet condivisi. Soltanto qualche anno fa era emersa la notizia per la quale non sarebbe mai stata introdotta la modifica dei post ma adesso sembra essere tempo di novità. Gli iscritti potranno, infatti, apportare delle modifiche ai tweet anche dopo averli condivisi.

Addio alle menzioni indesiderate!

La seconda novità sulla quale il Social sembra essere a lavoro riguarda invece una funzione che si propone di garantire una maggiore sicurezza agli utenti. Questi ultimi potranno infatti scegliere di abbandonare le conversazioni indesiderate in qualsiasi momento. Un’apposita opzione permetterà infatti di rimuovere le menzioni a chat e post ai quali non si desidera partecipare. La funzione è già disponibile su Twitter web ma soltanto per un numero limitato di utenti.