Il Prendi 3 Paghi 2 di Trony, rappresenta una delle campagne promozionali più apprezzate e richieste dal pubblico italiano, in quanto in grado di offrire la possibilità di avere un prodotto gratis, con l’acquisto di tre modelli differenti.

Il volantino non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò sta a significare che tutti gli acquisti possono tranquillamente essere completati in ogni negozio in Italia, senza differenze territoriali o vincoli particolari da rispettare. L’unico appunto da fare, riguarda l’impossibilità di accedervi tramite il sito ufficiale dell’azienda.

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram ufficiale, potrete avere gratis i codici sconto Amazon e risparmiare moltissimo.

Trony: le nuove offerte sono tra le migliori di sempre

La campagna promozionale di Trony convince con la possibilità di avere gratis un prodotto a scelta, per raggiungere quest’obiettivo non è necessario seguire un iter particolare, anzi, basterà aggiungere al carrello 3 modelli differenti, ed il gioco è fatto. Lo sconto sarà immediatamente applicato in cassa, senza l’emissione di buoni sconto o similari.

Consapevole che richiedere al consumatore l’acquisto di 3 prodotti potrebbe essere impegnativo, ecco arrivare anche la possibilità di avere uno sconto del 50% sull’acquisto di una coppia di dispositivi.

La riduzione sarà sempre pari al 50% del prezzo di listino, ed allo stesso modo non sarà possibile scegliere il modello su cui applicarla, tutto sarà legato al meno caro della selezione aggiunta al carrello. Per avere un’idea del funzionamento della campagna, in modo da capire e comprenderne da vicino il funzionamento, consigliamo il collegamento diretto al sito ufficiale, troverete tutti i dettagli.