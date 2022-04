Gli aumenti sui costi della telefonia mobile rappresentano una costante per i clienti di tutti i provider. Durante questi primi mesi del 2022 tanti clienti hanno subito rimodulazioni sulle loro tariffe per la telefonia mobile. Dopo Vodafone e WindTre, anche TIM ha deciso di applicare una serie di modifiche per i costi di alcune tariffe.

TIM, il costo extra di 2 euro su queste tariffe per l’inizio del 2022

I cambi sui listini di TIM riguardano ancora una volta le tariffe inerenti al mondo della telefonia mobile e legate alla portabilità del numero da altro operatore. Nel dettaglio, le promozioni che prevedono ora un costo extra per gli utenti sono le seguenti: TIM Supreme, Five IperGo e Iron.

Alcuni abbonati di TIM che hanno attivato in passato queste tariffe dovranno ora pagare 2 euro in più per il rinnovo mensile della promozione. Gli utenti, per una parziale compensazione dai rincari sui prezzi, riceveranno una quota aggiuntiva di 20 Giga per la connessione di rete. La quota internet aggiuntiva sarà attivata in automatico e non prevede alcun genere di richiesta da parte del pubblico.

Le rimodulazioni di TIM sono valide solo ed esclusivamente per i vecchi abbonati. Come gli altri gestori, anche TIM ha previsto una novità in positivo per tutti i nuovi clienti. Il provider, infatti, conferma per questa fascia di pubblico costi bloccati durante il primo semestre di abbonamento. Nei primi sei mesi dall’attivazione della linea e della SIM non saranno quindi previste rimodulazioni sui costi di rinnovo mensili ed anche sulle soglie di consumo.