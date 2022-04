Le minacce tornano ad essere incombenti per i clienti di Postepay. Nel corso di queste ultime settimane molti clienti di Poste Italiane hanno a che fare con messaggi di truffa e con una serie di tentativi di phishing da parte degli hacker della rete.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

Da tempo i cybercriminali hanno messo in atto alcune tecniche per truffare i clienti di Postepay, nonostante gli sforzi fatti da Poste Italiane per riservare la sicurezza dei suoi utenti. Gli hacker colpiscono i possessori della carta con messaggi accattivanti, come ad esempio quelli che propongono accrediti sul conto dal valore superiore ai 1000 euro. Un esempio è il seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

L’obiettivo di malintenzionati è molto semplice: attirare l’attenzione dei lettori ed invitare costo a cliccare su link in allegato. Con la promessa dell’accredito, gli hacker arrivano al loro obiettivo.

Basta un solo click, infatti, agli utenti per la compromissione dei dati riservati. In alcune circostanze, proprio attraverso questa semplice tecnica, gli hacker potrebbero anche entrare in possesso delle credenziali home banking degli utenti Poste Italiane.

In questa circostanza, con la condivisione delle credenziali home banking, i clienti di Postepay potrebbero anche perdere tutti i loro risparmi in pochi minuti. E’ necessario quindi ribadire ancora come bisogna evitare ogni genere di comunicazione fuorviante legata a Postepay. In caso di problemi, gli utenti possono comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.