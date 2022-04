Lo scorso 7 aprile 2022 il colosso Oppo ha presentato in Italia il suo nuovo smartphone di fascia media, parliamo di Oppo Reno 7. Quest’ultimo riporta in auge la peculiare fotocamera Microlens.

Il nuovo smartphone presenta anche alcune differenze significative rispetto al modello annunciato in Cina nel mese di novembre dello scorso anno. Scopriamo insieme i dettagli.

Oppo presenta in Italia Oppo Reno 7

Oppo Reno 7 presenta uno schermo AMOLED da 6,43” con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 680 4G, in luogo dello Snapdragon 778G con connettività 5G del modello presentato in Cina a novembre con con GPU Adreno 610 e 8/256 GB di memoria, quella interna espandibile con MicroSD. La fotocamera posteriore dispone di tre sensori rispettivamente di 64 megapixel per il principale, 2 megapixel il Macro e 2 megapixel il sensore di profondità.

Il sensore anteriore è composto da una lente Sony IMX709 da 32 megapixel. Non manca il jack audio da 3.5 mm e per quanto riguarda la connettività troviamo dual 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, NFC e USB Type-C. La batteria è da 4.500 mAh con ricarica rapida 33 W ed infine il sistema operativo pre installato è Android 13 con ColorOS 12.1. Oppo Reno7 incarna quello che il produttore chiama Ultra-Slim Retro Design e viene proposto in due colori: Sunset Orange con finiture in pelle e vetroresina e Cosmic Black con l’iconica finitura Oppo Glow

Oppo Reno7 arriva in Italia ed è disponibile a partire dallo scorso 7 aprile 2022 in esclusiva online su Oppo Store e Amazon nella colorazione Cosmic Black, quella Sunset Orange in pre-ordine su Oppo Store, dal 22 aprile anche su Amazon. Fino al 21 aprile 2022 acquistando o preordinando Reno7 su Oppo Store è possibile abbinare allo smartphone anche Oppo Watch Free e Oppo Enco Air al prezzo totale di 329,99 euro.

E ancora, acquistando Reno7 nella colorazione Cosmic Black su Amazon, lo smartphone è disponibile al prezzo di 299,99 euro con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20 euro applicabile direttamente sul prodotto.