Gli esperti hanno scoperto una nuova moneta da 2 pounds che potrebbe valerne 100.

Coin Hunter ha trovato esempi della moneta da 2 pounds dell’esercito del 2016, monete che sono state prodotte dalla Royal Mint con l’iscrizione errata attorno al bordo esterno.

Sulla moneta dovrebbero essere iscritte le parole “per re e paese“, ma invece si legge “l’intera città in fiamme terribili”.

Coin Hunter crede che la moneta da £ 2 dell’esercito del 2016 sia stata coniata per errore con l’iscrizione a causa del Grande Incendio di Londra.

La prima moneta da £ 2 dell’esercito del 2016 che mostra l’iscrizione errata sul bordo è stata trovata di recente in una borsa di banconote nell’Ayrshire settentrionale.

Un prezzo più che equo

Un totale di 9.550.000 monete con questo disegno sono state coniate per la circolazione generale, mentre solo 50.047 monete sono state coniate per i pacchetti da collezione.

Se possiedi uno di questi pacchetti di monete, dovresti essere in grado di vedere il bordo della moneta senza aprire la confezione.

Le monete che sono state fatte con degli errori sono chiamate “errori di conio” e sono estremamente preziose per i collezionisti.

Questo perché sono difficili da trovare. Inoltre, dovresti sempre essere cauto e fare le tue ricerche prima di acquistare qualsiasi moneta su eBay, poiché ci sono falsi in giro.

Siti web e gruppi Facebook di esperti di cambiamento come Coin Hunter possono aiutarti a capire se una moneta è il vero affare o meno. Puoi anche chiedere alla Royal Mint di verificare le monete.

Se stai vendendo una moneta, tieni presente che non c’è una garanzia per quanto potresti ottenere su eBay a meno che tu non imposti un prezzo di riserva.