I prezzi raggiungono livelli praticamente mai visti prima da MediaWorld, grazie alla recente campagna promozionale del rivenditore, infatti, gli utenti sono liberissimi di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato.

Quest’ultimi potranno essere completati senza differenze particolari, in negozio o online sul sito ufficiale, ricordando comunque che scegliendo l’e-commerce potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro, potranno anche optare per la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: nuove offerte per tutti i gusti

Stavate cercando la giusta offerta per acquistare il nuovo Apple iPhone 13? MediaWorld pare aver pensato anche a voi, all’interno della sua campagna promozionale si trova infatti la possibilità di mettere le mani sul modello in questione, con 256GB di memoria interna, dietro il pagamento di un corrispettivo che si aggira attorno ai 942 euro.

L’altro modello che ha attirato la nostra attenzione, è sicuramente il Realme GT Master Edition, un prodotto caratterizzato da un design unico nel suo genere, e da prestazioni più che adeguate, nonché un prezzo finale di vendita di soli 244 euro.

Non mancano all’appello anche moltissimi altri prodotti, tra questi annoveriamo Galaxy A32, Galaxy A52, Xiaomi Redmi Note 10 e Note 10 Pro, per finire anche con Galaxy A52s. Per scoprire e conoscere da vicino i vari prezzi che l’azienda ha effettivamente pensato per voi, dovete però collegarvi il prima possibile a questo link.