Kinder: addio agli ovetti prodotti dalla Ferrero, cosa sta accadendo nelle ultime ore?

Ferrero ha ritirato alcuni prodotti Kinder per via della possibile presenza di salmonella, l’agente batterico più comunemente isolato nelle infezioni trasmesse da alimenti. Ma quali sono, nello specifico, quelli ritirati in tal caso?

Kinder: tutte le novità sulla questione

La prima a comunicare il fatto è proprio l’azienda Ferrero: “Come precauzione Ferrero ha preso la decisione volontaria di richiamare specifici lotti di produzione di Kinder Schoko-Bons con data di consumo preferenziale compresa tra il 28 maggio 2022 e il 19 agosto 2022. La nostra azienda intende, inoltre, rassicurare di non aver ricevuto negli ultimi 6 mesi in Italia contatti di consumatori o reclami per indisposizione a seguito di consumo di prodotti Kinder”. Possiamo tirare un sospiro di sollievo, i nostri amati Kinder Sorpresa e le uova di Pasqua della stessa azienda non c’entrano nulla.

In particolare, gli alimenti incriminati sono i Kinder Schoko-Bons, nelle confezioni da 46 e 125 grammi. Lo stabilimento di origine è quello di Arlon, in Belgio, e il motivo del richiamo è il medesimo: “Possibile presenza di salmonella”. I prodotti hanno una scadenza compresa tra il 28/05/2022 e il 19/08/2022.