Due nuovi smartphone a marchio Honor sono da poco approdati in veste ufficiale per il mercato cinese. Si tratta dei nuovi Honor Play 6T e Honor Play 6T Pro e so o entrambi alimentati da processori di casa Mediatek.

In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di vedere in anteprima questi nuovi smartphone a marchio Honor grazie ad alcuni teaser. Come già accennato, però, l’azienda ora li ha presentati ufficialmente.

Honor Play 6T, in particolare, dispone sul fronte di un display IPS LCD da 6.7 pollici di diagonale con un notch a goccia centrale in cui è collocata una fotocamera per i selfie da 5 MP. Sul retro troviamo poi un modulo fotografico esteticamente insolito con tre fotocamere da 13, 2 e 2 MP. Il processore è un MediaTek, nello specifico il SoC MediaTek Dimensity 700, mentre la batteria è da 5000 mAh.

Honor Play 6T Pro, invece, dispone sul fronte di un display con un piccolo foro centrale per la selfie camera da 8 MP. Rimane però sempre un pannello IPS LCD da 6.7 pollici. Sul retro, poi, abbiamo un nuovo design del modulo fotografico simile a quello dei nuovi iPhone che comprende due fotocamere da 48 e 2 MP. Il processore è anche qui un MediaTek, ma si tratta del soc MediaTek Dimensity 810. Troviamo infine una batteria da 4000 mAh ma con ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi device a marchio Honor saranno distribuiti per il momento in Cina secondo i seguenti prezzi: