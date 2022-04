I prezzi sono ai minimi storici da Euronics, grazie alla presenza di una campagna promozionale che non sembra assolutamente avere rivali sul territorio, dati infatti prodotti sempre più scontati, ma che allo stesso tempo non obbligano a rinunciare alla qualità prestazionale.

Il volantino che ognuno di noi stava aspettando, è finalmente arrivato, sebbene presenti differenze importanti di socio in socio. In altre parole, i prezzi potrebbero differire in relazione all’area di appartenenza, per questo motivo consigliamo caldamente di verificare di persona se e quali sono gli sconti attivati presso la location più vicina alla vostra residenza.

Euronics da spavento: offerte così non si erano mai viste

Il volantino euronics propone innumerevoli smartphone in vendita a poco meno di 500 euro, garantendo in egual misura prestazioni da veri e propri top di gamma, solo in alcune occasioni.

I due modelli da non perdere assolutamente di vista, sono chiaramente Oppo Reno6 e Honor 50, prodotti di altissimo livello, impreziositi dalla presenza di specifiche che gli permettono di avvicinarsi pericolosamente alla fascia alta, mantenendo un profilo molto più basso.

Per quanto riguarda la fascia ancora inferiore, sarà poi possibile spaziare tra Motorola Edge 30 Lite, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11 o anche Realme 9 Pro. Tutti questi prodotti sono commercializzati alle solite condizioni di vendita, che corrispondono al no brand ed alla garanzia di 24 mesi.

