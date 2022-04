Esselunga non finisce mai di stupire il pubblico italiano, in questi giorni ha difatti presentato una propria campagna promozionale condita con alcune delle migliori occasioni che si siano mai viste sul territorio, applicando prezzi bassi sia alla telefonia, che all’elettronica in generale.

Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, anche nel momento in cui sceglierete di recarvi personalmente in negozio, condizione fondamentale per avere la possibilità di fruire della corrente campagna promozionale. Il volantino è ottimo, e sopratutto ogni prezzo comprende la garanzia di 24 mesi, con annessa la variante no brand per la telefonia mobile.

Esselunga da urlo: questi sono gli sconti che volevamo vedere

Con lo Speciale Multimediale di Esselunga, l’azienda prova ad avvicinare gli utenti interessati all’acquisto di nuovi prodotti, proponendo in cambio un risparmio decisamente importante, a prescindere dalla fascia di prezzo.

I più interessanti sono anche chiaramente i più costosi, in questo caso sarà possibile scegliere tra Apple iPhone 13, l’ultimo modello della serie iPhone dell’azienda di Cupertino, disponibile a soli 868 euro, per scendere poi verso il recentissimo Galaxy S21 FE, la variante Fan Edition dello smartphone di punta del 2021, oggi disponibile a soli 598 euro.

Coloro che invece vorranno puntare verso una fascia di prezzo ancora inferiore, spendendo al massimo 328 euro, potranno scegliere tra Xiaomi Redmi 9At, Redmi Note 10 5G, Oppo A16s, Galaxy A52s, Xiaomi Mi 11 Lite e similari. I dettagli del volantino sono per voi raccolti direttamente qui.