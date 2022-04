Epic Games Store è solita fare numerosi regali ai suoi utenti. Per questi primi giorni di aprile, in particolare, sarà possibile riscattare due videogiochi in maniera totalmente gratuita ma soltanto per un periodo di tempo piuttosto limitato. Scopriamo insieme qui di seguito di quali si tratta.

Epic Games Store: due videogiochi in regalo ma solo per pochi giorni

Epic Games Store fa sempre dei regali ai suoi utenti. Ricordiamo ad esempio il periodo natalizio, durante il quale l’azienda ha regalato ogni giorno un videogioco diverso. Le sorprese per gli utenti non sono però finite qui, anzi, dato che l’azienda ha continuato ad offrire titoli gratuiti ogni tanto.

Per questi primi giorni di aprile, in particolare, gli utenti interessati potranno scaricare in maniera totalmente gratuita senza costi due videogiochi. Il primo di questi è Rogue Legacy, è un “roguelite genealogico dove tutti possono essere degli eroi. Ogni volta che muori, il figlio o la figlia che ti succederà avrà qualità uniche. Tua figlia potrebbe essere daltonica e tuo figlio magari un nano con le vertigini. Non è richiesta una perfezione idealistica per vincere a questo gioco.” Sara disponibile al download gratuito dal 7 al 14 aprile 2022.

Il secondo videogioco è The Vanishing of Ethan Carter, “un gioco in prima persona ricco di mistero incentrato sull’esplorazione e la scoperta. Nei panni di un detective del paranormale, Paul Prospero, ricostruisci la verità che si cela dietro la scomparsa di Ethan e il destino della sua famiglia.” Quest’ultimo sarà disponibile al download gratuito sempre dal 7 al 14 aprile 2022.