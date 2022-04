L’operatore virtuale Digi Mobil ha recentemente deciso di andare in onda sui canali digitali lanciando tre nuovi video dedicati a target di clienti differenti. Un video è infatti dedicato ai clienti Young, uno ai Senior e l’ultimo ai clienti Business.

In questi video vengono promossi servizi ed offerte pensati proprio per la categoria di clienti alla quale sono dedicati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Digi Mobil lancia alcuni video sui canali digitali

La campagna, realizzata dal team creativo interno all’azienda in sinergia con la divisione marketing, è disponibile per tutto il mese di aprile 2022 sulle piattaforme Google, Facebook, Instagram e Youtube, con l’intento di comunicare i vantaggi che Digi Mobil offre ai diversi tipi di target.

Ecco la dichiarazione di Dragos Chivu, Amministratore Delegato di Digi Italy: “Abbiamo voluto parlare agli utenti attraverso immagini che catturano situazioni in cui ciascuno può ritrovarsi. In un mercato molto competitivo come il nostro, vogliamo contraddistinguerci per l’elevata attenzione verso il cliente trasmettendo un messaggio di vicinanza e affidabilità. Il nostro impegno costante è focalizzato allo sviluppo di offerte e servizi innovativi che assicurino vantaggi unici basati sulla completa trasparenza delle tariffe, senza variazioni o aumenti nel tempo e un servizio di assistenza continuo per soddisfare ogni richiesta in modo semplice e immediato“.

Per la fascia Young, vengono proposte offerte mobile a partire da 5 euro al mese, con servizi di Internet cumulabile e minuti illimitati in 60 paesi del mondo, mentre per gli utenti Senior vengono offerti servizi per parlare al telefono senza costi aggiuntivi, sia in Italia che all’estero. Per la fascia Business, invece, sono previsti fino 60 Giga di traffico internet mobile in 4G cumulabili e chiamate senza limiti in 60 nazioni.