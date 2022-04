Tra i vari marchi Premium importanti ce ne anche uno di Seat che conosciamo sicuramente molto bene. Ovviamente stiamo parlando di Cupra il quale è nato nel 2018 e per la prima volta nella sua storia diventa partner ufficiale del DTM, fornendo Safety Car, Medical Car e non solo. L’accordo raggiunto prevede l’utilizzo di ben sei Cupra Formentor VZ5, di cui due Safety Car, due Race Control Car, una Medical Car e una Leading Car.

Benedikt Böhme, amministratore delegato di ITR, ha commentato il nuovo accordo tra DTM e Cupra: “In Cupra abbiamo trovato un partner per le nostre auto ufficiali. Con il suo design e le sue caratteristiche di maneggevolezza, il SUV sportivo è l’abbinamento perfetto per noi. Oltre agli aspetti di sicurezza in pista, ci saranno delle esperienze con le vetture ufficiali per i nostri fan e spettatori, sia in autodromo che sui nostri canali social”.

Cupra entra nel mondo dei MotorSport

La versione che verrà utilizzata sarà un motore a cinque cilindri turbo-sovralimentato che sarà capace di erogare ben 450 cavalli con una velocità massima di 270 km/h. Quello che risulta maggiormente interessante è di fatto la coppia, la quale è pari a 530 Nm e consente alla Formentor di poter accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi.

“Siamo lieti e siamo estremamente orgogliosi di poter assumere un ruolo così importante come partner automobilistico ufficiale del DTM con il nostro marchio che ha solo quattro anni”, afferma l’amministratore delegato di SEAT Deutschland Bernhard Bauer.

“Le corse fanno parte del DNA di CUPRA. Il fatto che ora stiamo garantendo la sicurezza in pista e con la Leading Car e la Safety Car ci permetterà di essere davanti occasionalmente e questo aumenta la consapevolezza del nostro brand”, conclude.