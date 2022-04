CoopVoce: arrivano le migliori offerte di aprile, 100GB a partire da 4 euro al mese

Tutte le battaglie tra i vari gestori possono essere risolte in poco tempo se ad inserirsi sono i gestori virtuali. Queste realtà sono diventate ormai molto semplici da prendere in considerazione per il pubblico, il quale pian piano ha cambiato mentalità. Se prima infatti le persone tendevano a sottoscrivere offerte solo in merito a quanto proposto dai gestori più famosi, ora la situazione è cambiata nettamente.

Si punta ad avere tanti contenuti ma soprattutto prezzi bassi che durino tanto nel tempo proprio come quelli che offre CoopVoce. Il nostro gestore permette di avere ancora quattro delle sue promo migliori di sempre, ovvero le EVO.

CoopVoce continua a battere tutti con le sue promo EVOLUTION: eccole qui in basso

Come succede di solito, anche questa volta gli utenti avranno un’opportunità eccezionale, ovvero quella di ottenere gratuitamente tantissime soluzioni da parte del gestore CoopVoce. Basta pagare un piccolo corrispettivo mensile per avere una delle offerte Evolution ancora disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS