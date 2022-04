Con Coop e Ipercoop non si scherza assolutamente, in questi giorni di inizio Aprile, infatti, le aziende hanno ufficialmente messo a disposizione dei consumatori italiani una lunghissima serie di riduzioni di prezzo, con le quali riuscire a spendere poco o niente, ma allo stesso tempo godere di un risparmio degno di nota.

Per avvicinarsi alla campagna promozionale non sarà necessario sottostare a vincoli o condizioni particolari, basterà recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, ed aggiungere al carrello ciò che si desidera. I prodotti sono in vendita alle normali condizioni, che prevedono la garanzia di 24 mesi, ed anche la solita variante no brand nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte sono davvero le migliori

Spendere poco con Coop e ipercoop è davvero molto più facile di quanto avreste mai pensato, e sperato, a patto che comunque siate disposti o interessati all’acquisto di un modello non particolarmente costoso.

Lo smartphone effettivamente incluso nella campagna promozionale è lo Xiaomi Redmi Note 10, un dispositivo che può essere portato a casa con un esborso finale di soli 179 euro, ma che allo stesso tempo è in grado di garantire discrete prestazioni complessive.

Osservando la scheda tecnica, ne possiamo davvero apprezzare le qualità generali, come un display IPS LCD molto grande (6,5 pollici di diagonale), il processore octa-core, una batteria capiente ed ovviamente la connettività 5G.

