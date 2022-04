La spesa da Carrefour è davvero ridotta ai minimi termini, gli utenti sono liberissimi di spendere cifre sempre più basse sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, ma anche beni di prima necessità, generalmente in vendita a listini decisamente elevati.

Spendere poco è molto più semplice di quanto avreste mai immaginato, tutti gli acquisti devono necessariamente essere completati in ogni negozio fisico, ma per il resto si ha la più totale libertà d’espressione e di rotazione nella penisola italiana. Coloro che invece vorranno rateizzare il pagamento, potranno richiedere il Tasso Zero, disponibile solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram dedicato ad Amazon, al suo interno si trovano codici sconto gratis ed anche offerte davvero da non credere. Lo trovate in esclusiva a questo link.

Carrefour: offerte e prezzi che nessuno aveva mai visto

Per cercare di risparmiare al massimo sull’acquisto di uno smartphone già economico, dovete recarvi il prima possibile da Carrefour. In questi giorni avete la possibilità di acquistare il Motorola Moto E20, disponibile in combinata con le cuffie wireless Poss, al prezzo finale di soli 99 euro.

Scorrendo la scheda tecnica ne possiamo ad ogni moto apprezzare anche le qualità generali, rappresentate da un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, ma anche 32GB di ROM e 2GB di RAM, con un processore quad-core a concludere le prestazioni. La batteria garantisce una discreta autonomia, non alla pari di un battery phone, ma comunque più che sufficiente.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Carrefour, ricordiamo comunque essere possibile scoprirlo sul sito ufficiale.