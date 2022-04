I prezzi che Bennet ha deciso di attivare nel periodo, riescono a convincere un numero sempre più grande di utenti a ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, anche di fasce più alte di quanto effettivamente avrebbero mai pensato di acquistare nel periodo.

Il volantino si concentra, come al solito del resto, sui soli punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che per completare gli acquisti sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso gli stessi. Al superamento dei 199 euro di spesa, ad ogni modo, sarà possibile richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Bennet, le nuove offerte sono tra le migliori degli ultimi anni

Le nuove offerte del volantino Bennet cercano di accontentare tutti gli utenti, proponendosi come più valida alternativa ai vari rivenditori del nostro paese. Il modello più interessante dell’intera campagna, è forse l’apple iPhone 13, un dispositivo proposto a soli 799 euro, con il quale il consumatore si ritrova a poter fare i conti, godendo di prestazioni da vero e proprio top di gamma assoluto.

Nel caso in cui la spesa finale volesse essere decisamente inferiore, la scelta potrà ricadere su uno tra Galaxy A12, disponibile a 169 euro, come anche Galaxy A32, proposto all’acquisto ad un prezzo a cavallo dei 200 euro.

Tutti i prodotti elencati sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, che ricordiamo prevedono la garanzia di 24 mesi e la variante no brand. I dettagli sono invece raccolti direttamente qui.