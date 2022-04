Una recente funzionalità di WhatsApp semplifica l’accesso tramite web e dalle app desktop, anche quando il telefono non funziona. Il risultato conserva ancora gran parte della crittografia e della sicurezza per cui l’app è nota, ma fornisce anche un accesso più rapido alle chat da quasi tutti i computer o tablet da cui scegli di accedervi.

Questa funzionalità dei dispositivi collegati, precedentemente in versione beta e disponibile al pubblico nei prossimi mesi, crea un’esperienza di invio che ricorda l’utilizzo di iMessage su Mac e iPhone.

Le app desktop di WhatsApp non sono nuove, tuttavia, in precedenza richiedevano una connessione costante con il telefono per funzionare. Se il tuo telefono si è spento o è stato temporaneamente perso, non puoi accedere ai tuoi messaggi. Altri servizi di proprietà di Meta come Messenger non hanno questa limitazione, ma a scapito della tua privacy di non avere la crittografia end-to-end attiva come impostazione predefinita.

WhatsApp enuncia anche altre features che non sono state ancor aggiunte che alcuni dispositivi non supportano ancora, queste includono la cancellazione o l’eliminazione delle chat da un dispositivo collegato se si utilizza WhatsApp su un iPhone e la visualizzazione della posizione live.

E anche se un dispositivo collegato non avrà bisogno di una connessione al telefono, la nuova funzione WhatsApp richiede comunque un telefono per iniziare. Durante la configurazione, il telefono invierà al dispositivo una copia della cronologia dei messaggi più recente.

I dispositivi collegati si basano anche sul tuo telefono utilizzando WhatsApp per rimanere connesso. Se non accedi a WhatsApp per 14 giorni dal tuo telefono, sia perché hai perso il telefono o forse usi WhatsApp solo occasionalmente per contatti specifici, tutti i dispositivi collegati verranno disconnessi.