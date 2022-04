Il vivo X Note sarà in vendita l’11 aprile e sarà accompagnato dal telefono pieghevole vivo X Fold e dal tablet vivo Pad durante il lancio. Erano già trapelate alcune foto live non ufficiali del telefono. Nel frattempo, siamo stati in grado di ottenere alcune fotografie promozionali dal vivo ufficiali del telefono, che sono state fornite da vivo tramite il suo account Weibo e che mostrano il dispositivo in tutte le sue sfumature.

Le fotografie mostrano solo il retro del telefono. Il grande modulo della fotocamera rettangolare che copre la larghezza del telefono occupa circa un terzo della superficie del pannello posteriore, rendendolo la caratteristica più importante. Questo modulo comprende un altro modulo circolare che contiene una configurazione a quattro obiettivi con un sensore da 50 megapixel, un sensore da 48 megapixel, un sensore da 12 megapixel e un sensore da 8 megapixel.

Vivo X Note dovrebbe essere rilasciato presto

A causa del fatto che il dispositivo è simile ad un device della serie ‘Note’, quasi sicuramente sarà presente un enorme display e il vivo X Note non delude. Il display da 7 pollici del telefono lo rende un phablet moderno ed è adatto per l’uso con la penna stilo che sarà inclusa con esso. Vivo, d’altra parte, si vanta che l’X Note avrà una ‘sensazione sottile’ nonostante le sue dimensioni.

Le fotografie mostrano che il vivo X Note sarà disponibile in tre opzioni di colore: blu, nero e grigio. Tuttavia, l’azienda non ha ancora rivelato quali sarebbero i nomi di fantasia per le tre tonalità. Infine, da quello che possiamo dire, il pannello posteriore del telefono sembra presentare una superficie testurizzata che ricorda l’aspetto della pelle.