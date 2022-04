Unieuro ha nuovamente la meglio sulle dirette concorrenti del mercato nazionale della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, ma che sopratutto riesce a far convergere sconti da non credere.

Il volantino Unieuro che troverete descritto nel nostro articolo, non presenta differenze locali, o meglio è disponibile in egual misura sull’intero territorio nazionale, con l’aggiunta del sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che decideranno di affidarsi all’e-commerce, potranno comunque richiedere la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui avranno speso più di 49 euro.

Unieuro: le nuove offerte che nessuno si aspettava

Unieuro riserva agli utenti incredibili sorprese per riuscire a spendere sempre meno sui vari acquisti effettuati, anche avvicinandosi alla fascia alta della telefonia mobile. Tra le proposte disponibili al momento, troviamo appunto alcuni dei top di gamma più in voga, quali sono Samsung Galaxy S22, ma anche Xiaomi 12, disponibile a 899 euro, Xiaomi 11T Pro a 579 euro, oppure Xiaomi 12X a soli 699 euro.

Per quanto riguarda la fascia inferiore ai 400 euro, invece, i modelli effettivamente disponibili sono Oppo A54s, Oppo A94, Oppo Find X5 Lite, Xiaomi Redmi Note 10 5G, ma anche Realme GT Neo 2 e similari.

Tutti i prodotti sono commercializzati alle normali condizioni di vendita, con garanzia di 24 mesi. Per approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale, non dovete fare altro che aprire il prima possibile questo indirizzo, diretto al sito ufficiale.