Una moneta d’oro estremamente rara raffigurante la regina Elisabetta I è stata venduta per 770.000 dollari in un’asta in Germania, rendendola la moneta più costosa mai messa all’asta nel paese.

Stimata a 274.000 dagli esperti della Kuenker Auction House, a Osnabrück, in Germania, la moneta è stata presa per un prezzo molto più alto.

La moneta si chiama Kampener Rosenoble; il capo della casa d’aste, ha dichiarato: “Monete d’oro così grandi sono estremamente rare“.

Parlando al quotidiano Neue Osnabrücker, Kuenker ha spiegato che il Kampener Rosenoble era una delle monete più grandi del primo periodo moderno.

La società d’aste ha rivelato la storia sorprendente della moneta. Felix Schlesinger, un commerciante di monete ebreo nato a Magonza nel 1879, aveva acquistato l’oggetto circa 90 anni fa per 1.187 sterline da un commerciante britannico.

Il commerciante di monete ebreo Jacques Schulmann lo seppellì nel giardino sul retro di un amico a Brabante, nei Paesi Bassi, per proteggerlo durante la seconda guerra mondiale. Schulmann se ne impadronì dopo che le SS lo confiscarono alla ditta numismatica di Schlessinger a Berlino.

Come finì la storia della moneta persa

Le SS lo vendettero a un gioielliere, che stava per fonderlo quando Schulmann lo acquistò. Fu restituito a Mark Salton, il figlio di Felix Schlessinger, sei anni dopo. Schlessinger e sua moglie, Hedwig, morirono nelle camere a gas del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, nel 1944.

L’ultimo testamento di Salton ha detto che la sua collezione di monete dovrebbe essere messa all’asta da Kuenker e Stack’s Bowers Galleries, a New York City. Ha ordinato che il ricavato andasse a organizzazioni di beneficenza incentrate su iniziative di commemorazione dell’Olocausto. Salton ha incontrato Fritz Kuenker durante un’asta di monete a New York nel dicembre 1985.

Raffigurata in posizione seduta tra due colonne bifamiliari, la regina d’Inghilterra e d’Irlanda Elisabetta I (1558-1603) tiene uno scettro nella mano destra e un globo imperiale nella sinistra.

Il record precedente per l’asta di una moneta in Germania era una moneta in rublo russo raffigurante Nicola I di Russia che è stata venduta all’asta per 714.0000 dollari nel febbraio 2012. Quell’asta è stata tenuta da Kuenker a Berlino e l’acquirente non è stato identificato.