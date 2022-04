Gli skimmer sono lettori di carte illegali collegati ai terminali di pagamento. Questi lettori di carte estraggono i dati dalla banda magnetica di una carta di credito o di debito a tua insaputa. I criminali vendono i dati rubati o li usano per acquistare beni online. Non saprai che le tue informazioni sono state rubate fino a quando non riceverai la tua dichiarazione o un avviso di scoperto.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a evitare uno skimmer quando fai il pieno:

Verificare che il pannello della pompa del gas sia chiuso e non presenti segni di manomissione. Molte stazioni ora mettono sigilli di sicurezza sul pannello dell’armadio. Se il pannello della pompa è aperto, l’etichetta indicherà “void”.

Guarda il lettore di carte. Sembra diverso dagli altri lettori della stazione? Ad esempio, il lettore di carte a sinistra ha uno skimmer collegato; il lettore a destra no.

Prova a muovere il lettore di carte prima di inserire la carta. Se si muove, segnalalo all’addetto. Quindi utilizzare una pompa diversa.

Bisogna stare attenti in questi casi

Se utilizzi una carta di debito alla pompa, eseguila come carta di credito invece di inserire un PIN. In questo modo, il PIN è al sicuro e il denaro non viene detratto immediatamente dal tuo account.

Se sei davvero preoccupato per gli skimmer, paga all’interno anziché alla pompa.

Monitora regolarmente la tua carta di credito e i tuoi conti bancari per individuare addebiti non autorizzati.

Se la tua carta di credito è stata compromessa, segnalalo alla tua banca o all’emittente della carta. La legge federale limita la tua responsabilità in caso di smarrimento o furto della tua carta di credito, bancomat o debito, ma la tua responsabilità può dipendere dalla rapidità con cui denuncia la perdita o il furto.